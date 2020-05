Serie A, il Cts approva il nuovo Protocollo ma con precisazioni: i dettagli

Il Comitato tecnico-scientifico ha approvato il nuovo Protocollo presentato dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti

Via libera agli allenamenti collettivi. Il Comitato tecnico-scientifico ha validato il Protocollo scritto dai consulenti medici di Federcalcio e Lega Serie A. Manca ancora l’ufficialità ma come riportano più fonti il Cts avrebbe validato il tutto.

Il testo contiene, tuttavia, delle precisazioni. Il nuovo protocollo, scritto dopo la bocciatura dei club, non prevede più il ritiro blindato. La squadra andrà in isolamento soltanto se verrà trovato un calciatore positivo. Per garantire che il gruppo resti immunizzato, verrà aumentato il numero di tamponi che saranno fatti a tutti i calciatori: due nelle prime 24 ore, poi ne verrà fatto uno ogni 4 giorni e test sierologici ogni 14.