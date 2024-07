Serie A, UFFICIALE la nuova riunione di Lega il 26 luglio: al centro i diritti tv

L’annuncio della Lega Serie A sulla nuova riunione indetta per discutere sul tema dei diritti tv. I dettagli

La Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato una nuova riunione indetta per discutere sul tema dei diritti tv.

COMUNICATO – «In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, in via d’urgenza, per Venerdì 26 luglio 2024 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3 dello Statuto Regolamento) alle ore 08.15 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10.15 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Verifica poteri. 2. Temi federali. 3. DIRITTI AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti. 4. DIRITTI AV Nazionali stagioni 2024/2025 e ss.: esito trattative private competizioni Primavera. 5. Diritto d’archivio corrente: esame della richiesta ricevuta dalle società e determinazioni in merito. 6. Varie ed eventuali. L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A nonché, ai fini della verbalizzazione e registrazione dei lavori e relativi riascolti, dalla delibera assembleare 19.10.15 e dalla prassi da allora seguita e riportata nella nota in calce alla presente convocazione».