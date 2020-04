Serie A, riunione informale tra i 20 club. I dettagli

Serie A, riunione informale con i 20 club italiani che discuteranno dei vari argomenti di attualità legati all’emergenza Coronavirus

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, questo pomeriggio si riuniranno in maniera informale tutti e 20 i club di Serie A per discutere dei vari argomenti d’attualità dettati dall’emergenza Coronavirus.

Non si tratta di una vera e propria assemblea, bensì di una riunione informale per approfondire in maniera dettagliata le problematiche attuali. In primo piano, ovviamente, la ripresa degli allenamenti e la ripartenza del campionato.