Serie A, una squadra intera in scadenza di contratto

La Serie A vedrà una squadra intera che potrebbe ben presto cambiare squadra: ecco l’undici tipo

La Serie A potrebbe vedere grandi cambiamenti per diversi protagonisti. A spiegare la situazione è La Gazzetta dello Sport che indica una vera e propria formazione titolare di calciatori in scadenza di contratto.

In un ipotetico 4-3-3, in porta c’è Meret anche se l’accordo con il Napoli per il rinnovo potrebbe arrivare. Difesa a quattro con Calabria, sempre più vicino all’addio al Milan, insieme a Danilo, Hummels e Biraghi, tutti impegnati molto meno del previsto quest’anno.

A centrocampo ci saranno Gagliardini e il duo romanista Paredes e Zalewski che potrebbe salutare la Capitale. A proposito dei giallorossi, in attacco ecco El Shaarawy con Pedro e Arnautovic.