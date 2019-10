Serie A, squalificati Scozzarella e Magnanelli per un turno per blasfemia

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Mattia Scozzarella e Francesco Magnanelli per aver pronunciato frasi blasfeme durante i rispettivi match

Non solo Franck Ribery squalificato dal Giudice Sportivo. Come rende noto la Lega Serie A con un comunicato ufficiale sono stati fermati per una giornata anche altri cinque giocatori di Serie A.

Matteo Scozzarella e per Francesco Magnanelli sono stati fermati un turno per aver pronunciato frasi blasfeme durante le rispettive partite. per lo stesso motivo Un turno di stop anche per gli espulsi Denis Vavro, Nicholas Opoku e Luca Ranieri.