Marcus Thuram è il miglior calciatore del mese di agosto secondo la Lega Serie A: doppiette decisive

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, è stato premiato come miglior giocatore della Serie A per il mese di agosto. I primi tre turni di campionato sono stati strepitosi per il francese, capace di segnare due doppiette contro Genoa e Atalanta.

E Il primo @EASPORTSFC Player of the Month della stagione va a… @MarcusThuram 🏆



Congratulazioni per lo strepitoso inizio! 🔥 @easportsfcit pic.twitter.com/g7HWJjo57N — Lega Serie A (@SerieA) September 12, 2024