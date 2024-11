Serie B: chi sarà il campione d’inverno? Parte lo sprint a tre: il calendario di Pisa, Sassuolo e Spezia per determinare il vincitore

Serie B: chi sarà il campione d’inverno? Corsa a tre tra la capolista Pisa, e le due inseguitrici Sassuolo e Spezia

Chi sarà il campione d’inverno della Serie B? A 6 giornate dal termine la lotta è ristretta a tre squadre, in questo momento allineate così in classifica: Pisa 30 punti; Sassuolo 28; Spezia 27. Altre candidature non sono possibili, il Cesena a 21 e il resto della concorrenza accusano un ritardo già sensibile. Chi ha il calendario migliore in questa volata dal significato soprattutto simbolico? Ecco l’analisi de La Gazzetta dello Sport.

PISA – L’insidia maggiore è la chiusura in casa con il Sassuolo. «Una curiosità: l’andata si era aperta con l’altro scontro diretto interno con lo Spezia (2-2). Vuol dire che al ritorno il Pisa dovrà andare a visitare in trasferta le due rivali».

SASSUOLO – «C’è un aspetto molto favorevole al Sassuolo in questo finale di andata: le prossime tre partite saranno giocate al Mapei Stadium. Perché tra le due gare canoniche interne (prima con la Salernitana del debuttante Stefano Colantuono, poi con la Sampdoria) ci sarà il derby con la Reggiana, che in teoria sarà padrona di casa: visto il confronto impari con le tre tifoserie avversarie, in tutti i casi per il Sassuolo sarà come giocare in trasferta, però l’aria di casa fa sempre bene».

SPEZIA – In questo finale di andata invece lo Spezia non ha soltanto il titolo d’inverno da inseguire, o il quarto posto da allontanare. C’è anche uno zero da difendere: è quello nella casella delle sconfitte, dato non da poco a questi livelli». Palermo, Sampdoria e Catanzaro sono le tre squadre da affrontare in trasferta.