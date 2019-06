Serie B, Pordenone nel segno della continuità: sono già sette i rinnovi

Serie B, Pordenone nel segno della continuità dopo il salto di categoria: sono già sette i rinnovi in casa neroverde

Con Daniel Semenzato siamo già a sette. Tanti sono gli artefici della promozione del Pordenone ad aver rinnovato il proprio contratto con i neroverdi anche in Serie B. L’alfiere della squadra di Tesser va ad aggiungersi a Stefani, De Agostini, Burrai, Misuraca, Bombagi e Magnaghi.

«Ho accolto la proposta di rinnovo con grande felicità – le sue parole dopo il rinnovo del contratto -. Sono carico e pronto ad affrontare la nuova avventura sempre con la casacca neroverde addosso. Tornare in B per me è una bella rivincita: metterò la mia seppur breve esperienza al servizio del Pordenone».