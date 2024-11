Serie B, lo Spezia aggancia Pisa al secondo posto; pari tra Palermo e Samp

Serie B, i risultati della 14ª giornata: Lo Spezia vince contro il Sudtirol e aggancia al secondo posto il Pisa dietro al Sassuolo: pari tra Palermo e Samp

Si chiude la 14ª giornata di Serie B con la vittoria dello Spezia, che battendo il Sudtirol aggancia il Pisa e si porta al secondo posto ad un punto dal Sassuolo. Nel 3-0 ai suditrolesi c’è la firma di Pio Esposito e di Vignali, condito dall’autogol di Pietrangeli. Nelle altre partite la vittoria della Cremonese con Franco Vasquez decisivo per battere il Frosinone, la vittoria del Bari contro il Cittadella e il pareggio tra Palermo e Sampdoria.

Cremonese-Frosinone 1-0 (55′ Vasquez)

Spezia-Sudtirol 3-0 (7′ Pietrangeli aut., 41′ Pio Esposito, 70′ Vignali)

Bari-Cittadella 3-2 (5′ Lasagna, 45′ Sibilli rig., 45’+2′ Maiello, 52′ Carissoni [C], 55′ Pandolfi [C])

Palermo-Sampdoria 1-1 (38′ Tutino, 45’+3′ Di Francesco [C])