Serie B, i risultati della 15ª giornata: poker della Cremonese, ancora un pari per la Samp

Serie B, i risultati della 15ª giornata di campionato: sabato all’insegno del pareggio, quattro partite finiscono con il segno X, vince solo la Cremonese

Una vittoria per la Cremonese e quattro pareggi nel sabato della 15ª giornata di Serie B. I grigiorossi battono il Sudtirol in trasferta con un netto 4-0 e consolidano il quarto posto della classifica dietro a Sassuolo (che ha vinto ieri con la Reggiana), Spezia e Pisa, in campo domani la prima a Palermo e la seconda in casa con il Cosenza. Le altre quattro partite invece finiscono tutte con un pareggio: Cittadella-Juve Stabia 2-2, Brescia-Bari 1-1, Mantova-Modena 0-0 e infine Sampdoria-Catanzaro, dove i blucerchiati recuperano all’ultimo minuto con la rete di Leonardi alla tripletta di Iemmello per i calabresi.

Sudtirol-Cremonese 0-4 (3′ Bonazzoli, 47′ Vasquez, 71′ Collocolo, 77′ De Luca)

Cittadella-Juve Stabia 2-2 (21′ Amatucci, 30′ Candellone [JS], 38′ Folino [JS], 45’+4′ Pandolfi rig.)

Brescia-Bari 1-1 (1′ Galazzi, 24′ Dorval [BA])

Sampdoria-Catanzaro 3-3 (42′ Sekulov, 53′ Iemmello [C], 58′ Tutino rig., 67′ rig., 70′ Iemmello [C], 90′ Leonardi)

Mantova-Modena 0-0