Serie B, i risultati della 22ª giornata: spettacolo a Sassuolo, pari del Pisa e poker dello Spezia, Le Douaron si prende Palermo

Serie B, i risultati della 22ª giornata: spettacolo a Sassuolo con il SudTirol, pari del Pisa e poker dello Spezia, Le Douaron si prende Palermo

Spettacolo al Mapei Stadium nella 22ª giornata di Serie B: il Sassuolo vince, non senza soffrire, contro il SudTirol. Contro i tirolesi la squadra di Grosso si impone per 5-3, dopo essere andate per due volto sotto nel risultato. Una vittoria che permette di allungare sul Pisa, fermato dal Catanzaro sullo 0-0 e alle sue spalle accorcia invece lo Spezia, che con una doppietta di Pio Esposito e i gol di Kouda e Elia vincono a casa della Carrarese con un netto 4-0. Nell’ultima partita di giornata il Palermo batte la Juve Stabia grazie al gol di Le Douaron.

Sassuolo-SudTirol 5-3 (3′ Odogwu [ST], 9′ Berardi, 11′ Pyyhtia [ST], 55′ Doig, 58′ Boloca, 64′ Pietrangeli [ST], 69′ Laurienté, 90’+2′ Volpato)

Catanzaro-Pisa 0-0

Palermo-Juve Stabia 1-0 (67′ Le Douaron)

Carrarese-Spezia 0-4 (20′, 45’+4′ F.P. Esposito, 50′ Kouda, 58′ Elia)