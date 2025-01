Serie B, i risultati della 22ª giornata: Cremonese ancora quarta, solo un pari per il Bari

Serie B, i risultati della 22ª giornata: la Cremonese batte il Cosenza ed è ancora quarta in classifica, solo un pari per il Bari con il Brescia

La Cremonese batte il Cosenza non senza difficoltà e mantiene il quarto posto in Serie B. Nella 22ª giornata i grigiorossi passano in vantaggio con Pickel, subito pareggiato da Ricciardi. Nel finale ci pensano Franco Vasquez e Johnsen a dare i tre punti ai lombardi. Pareggia invece il Bari contro il Brescia: a Lella e Bellomo rispondono Bianchi e Bisoli. Nelle altre partita vincono il Mantova in casa del Cittadella, la Salernitana con la Reggiana e il pari tra Modena e Frosinone.

Cittadella-Mantova 1-2 (34′ Ruocco, 52′ Mancuso, 59′ Vita [C])

Salernitana-Reggiana 2-1 (62 Vido [R], 76′, 90’10’ rig. Cerri)

Modena-Frosinone 1-1 (42′ Palumbo, 55′ Darboe [F])

Cremonese-Cosenza 3-1 (23′ Pickel, 25′ Ricciardi [CO], 85′ Vasquez, 90’+3′ Johnsen)

Bari-Brecia 2-2 (1′ Lella, 30′ Bianchi [BR], 41′ Bellomo, Bisoli [BR])