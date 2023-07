Serie B: Spezia, Cremonese e Sampdoria favorite. Ma c’è un’altra big da tenere d’occhio

Com’è noto, a essere promosse in Serie A sono 3 squadre, 2 per via diretta e l’ultima attraverso i play-off. Quando si compone la teorica griglia di partenza, è quasi obbligatorio mettere nelle prime posizioni le tre squadre retrocesse, che si portano dietro un valore tecnico non indifferente e possono trasformare le sofferenze appena patite in un’ambizione a un torneo di vertice. Com’è altrettanto certo, le posizioni virtuali contano relativamente e se c’è un torneo capace di sovvertire i pronostici e di offrire sorprese corpose, è proprio la Serie B. Un criterio per mettere in fila le candidate può essere verificare quali quotazioni di mercato abbiano le rose delle squadre. A tal proposito, utilizzando come fonte transfermarkt, è interessante come a oggi, quando manca ancora un mese alla chiusura delle trattative, fra le tre che arrivano dalla A si inserisce una che l’anno scorso si è vista fermare, per l’appunto, nelle ultime battute. Andiamo a radiografare le prime 4, ben sapendo che in 30 giorni si può rivoluzionare il mondo.

SPEZIA – É uscita dalla categoria perdendo lo spareggio con il Verona e deve riscattarsi immediatamente per come ha buttato via un vantaggio in classifica acquisito in precedenza. Ha tanti giocatori che farebbero la differenza e che proprio per questo difficilmente resteranno in Liguria: Nzola su tutti, ma anche Holm è inserito in tante trattative. Positivo l’ingresso dell’ex Empoli Bandinelli, giocatore che può dare molto.