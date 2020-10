Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

ALESSANDRIA – Continua l’isolamento per Pisseri e Macchioni. Il nuovo tampone ha dato ancora esito positivo.

NOVARA – Coach Banchieri carico a molla in vista della gara contro la Pro Sesto, nella quale potrà riavere Schiavi. Sulla presenza di Hrkac e Colombini sarà invece decisivo l’ultimo allenamento.

Serie C girone B

AREZZO – Toscani scatenati sul mercato: ufficiale l’arrivo del centrocampista classe ’92 Alessandro Di Paolantonio, mentre si attende il comunicato per l’arrivo del difensore ceco Marek Kodr. Occhi puntati però anche sullo svincolato Daniele Ragatzu, cui sarebbe stato offerto un triennale.

CESENA – C’è un nuovo positivo nel gruppo squadra. Intanto, il difensore Roberto Sabato pare sempre più lontano dai bianconeri. Abboccamenti con il Forlì, formazione di Serie D.

PADOVA – Ancora indisponibili per Mandorlini Jefferson e Valentini, mentre pare più probabile un recupero in extremis di Paponi e Kresic.

TRIESTINA – Brutte notizie per il difensore portoghese Anibal Capela che si è procurato la frattura del setto nasale.

Serie C girone C

AVELLINO – Si ferma ai box il portiere Francesco Forte: gli esami strumentali hanno evidenziato segni di scollamento muscolo-aponeurotico, a livello del terzo prossimale del retto femorale destro.

BISCEGLIE – Il camerunense di nascita francese Yannick Makota è il volto nuovo per l’attacco dei pugliesi. Il classe ’90 ex Pobeda (in Macedonia) e Jeunesse Esch (in Lussemburgo) prende sostanzialmente il posto in rosa di Salvatore Manfrellotti ,il cui contratto è stato rescisso.

CATANIA-VIBONESE – Ufficiale il rinvio a mercoledì 18 novembre con orario d’inizio fissato per le 20.30

FOGGIA – Trauma distorsivo al ginocchio destro, con lieve instabilità per Tascini, mentre Di Stasio è vittima di recidiva di lussazione della spalla sinistra.

PAGANESE – Brutte notizie per Edoardo Sbampato che ha riportato una lesione al timpano sinistro post traumatica.

TERNANA – Proseguono il lavoro differenziato i lungodegenti Diakitè e Celli.