Serie C LIVE: Novara, ecco Marcolini. Nessuna nuova positività nel Catania

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

NOVARA – Il club piemontese ha deciso di esonerare Simone Banchieri dopo la sconfitta contro la Pro Sesto. A raccoglierne l’eredità dovrebbe essere Michele Marcolini.

JUVENTUS UNDER 23 – Le parole di Conte, vice di Zauli, dopo il pareggio contro il Lecco: «Nel complesso la squadra ha fatto le cose che doveva fare. Abbiamo trovato davanti a noi una squadra attrezzata ed esperta, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri hanno sofferto loro, credo che nel complesso della partita il pareggio sia giusto. Peeters e Rafia ci hanno portato, oltre alle loro qualità, anche energie fresche».

PRO SESTO – Le parole del tecnico Parravicini dopo la vittoria contro il Novara: «La squadra sta facendo molto bene, ma la classifica la guardiamo e non la guardiamo. Il nostro obiettivo è la salvezza prima possibile e non bisogna fare assolutamente voli pindarici, bisogna tenere i piedi per terra, continuare a lavorare così in modo umile, da squadra. Anche questa è la vittoria di un gruppo che dà tutto e questi sono i risultati. Bisogna continuare con questa mentalità perché è la mentalità che ci ha portato a questa prestazione. La voglio dedicare alla Curva Vito Porro, in particolare a Graziano che sta male, ma anche a tutti i tifosi della Pro Sesto che anche se non sono con noi ci stanno vicino»

Serie C girone B

CARPI – Le parole del dg Morrone sul tecnico Pochesci: «Ha trasmesso molta determinazione e fame di far bene. Soprattutto nella fase iniziale ha tirato fuori il meglio dai ragazzi giovani e da chi ha collezionato poche presenze in C. La società è soddisfatta perché vediamo che stanno trovando spazio importante giocatori che negli anni passati sono stati utilizzati poco nei rispettivi club».

SAMBENEDETTESE – Queste le parole del neo allenatore dei marchigiani: «Quella di Botta in panchina è stata una scelta tecnica, io ne ho anche parlato col ragazzo. Mi è comunque piaciuto il suo impatto con la partita. La coppia Lopez-Lescano? Per me Lescano ha fatto una grande gara, molto spesso sul loro play, impedendogli di giocare e dettare le trame. In più ha anche dato profondità, sacrificandosi molto per la squadra. Abbiamo fatto solo tre allenamenti ma siamo riusciti a ottenere un risultato importante a Bolzano. Pian Piano sto conoscendo i ragazzi, ci sono margini per fare bene».

Serie C girone C

CATANIA – «Il Calcio Catania rende noto che la più recente serie di tamponi non ha evidenziato alcuna positività al Covid-19 tra tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori del club. È stata riscontrata, in particolare, l’avvenuta guarigione delle quattro persone precedentemente contagiate. Il calciatore Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca si sottoporrà pertanto da domani agli accertamenti previsti, secondo il protocollo vigente».

PALERMO – Le parole del presidente Mirri: «Abbiamo sognato qualcosa di diverso per certi versi però l’abbiamo realizzato. Quello che succede nel mondo rende più complicata la rappresentazione per i tifosi. Il francobollo è stato emesso, il museo è uno dei primi fatti concreti e duraturi. I tifosi del Palermo cominciano ad avere in mano qualcosa che gli appartiene. La classifica attuale del Palermo fa paura ai tifosi ed al presidente. Il Palermo non può perdere tre partite su quattro, qualcosa non è andato sicuramente bene, non ci aspettavamo questo inizio».

VIBONESE – «L’U.S. Vibonese Calcio comunica che dai tamponi effettuati nella giornata di ieri, domenica 1 novembre, è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19 tra i calciatori della prima squadra. La società rossoblù, nell’espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale, ha provveduto prontamente all’isolamento del tesserato contagiato, secondo le disposizioni vigenti. Domani, martedì 3 novembre, nuova serie di tamponi».