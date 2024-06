BUFFON: «É un campionato che amo: quando SPALLETTI mi parla di CHAMPIONS io gli rispondo sulla SERIE C… Vicenza Carrarese, sarà UNA FINALE TOSTA»

Le parole di Gianluigi Buffon sulla finale dei playoff di Serie C tra Vicenza e Carrarese: «Un campionato che conosco bene!»

Gigi Buffon ieri ha postato una sua foto con Roberto Baggio come anticipo di Vicenza-Carrarese, la squadra del numero 10 contro quella per la quale lui fa il tifo che deciderà chi andrà in Serie B. Alla sera, ne ha parlato ai giornalisti durante un evento dedicato alla Serie C.

LA SERIE C – «Io la Serie C la vivo da tanti anni e anche in passato quando giocavo, finivo per vedere tante partite della squadra della mia città, per la quale ho sempre avuto un amore particolare. Ecco perché quando Spalletti mi parla di Champions, io vado in crisi e sposto il discorso sulla Serie C. Questo campionato lo conosco bene fin da ragazzo visto che la Carrarese ci ha quasi sempre partecipato… Adesso, dopo altre ottime annate, siamo arrivati a un passo da un traguardo che inebria tutta la cittadinanza e speriamo…».

LA CARRARESE – «Prima di tutto permettetemi di fare i complimenti alla società perché ottenere certi risultati vuol dire aver speso tanti soldi oltre ad aver indovinato le scelte»-

LA SFIDA COL VICENZA – «Ho visto Avellino-Vicenza e ammetto che la cresta mi si è un po’ abbassata perché il Vicenza è forte e ci vorrà una grande prestazione. Sarà una finale molto tosta».