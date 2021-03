Sfida Juventus-Roma sul mercato: obiettivo Lacazette

La Juventus e la Roma avrebbero messo gli occhi sull’attaccante dell’Arsenal Alexandre Lacazette

Il calciomercato della Juventus non dorme mai e Paratici è al lavoro per cercare i giocatori giusti per rinforzare la squadra per la prossima stagione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Juventus e Roma avrebbero dato vita ad una sfida per Lacazette, attaccante francese dell’Arsenal. Il suo eventuale acquisto dipenderà dalle decisioni che prenderanno Ronaldo e Dybala.