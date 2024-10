Contro lo Shakhtar stasera presenti 506 TIFOSI nerazzurri per sostenere l’Atalanta

Oggi molti tifosi dell’Atalanta presenti in Germania: 506 sostenitori nerazzurri per trascinare i ragazzi verso la vittoria

Shakhtar Atalanta è una partita molto importante per i nerazzurri che devono risollevarci dopo l’alterno momento in campionato, e in Germania i tifosi orobici non si sono risparmiati ad essere

Stasera contro lo Shakhtar ci saranno nel settore ospiti ben 506 tifosi dell’Atalanta per trascinare De Ketelaere e compagni verso la vittoria. Staremo a vedere come si evolverà la situazione stasera all’insegna di un tifo stupendo.