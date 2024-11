Siani a Juventusnews24: «Evidente che la Juventus non possa fare a meno di Vlahovic! Mercato? Ecco chi consiglierei a Giuntoli per la difesa»

Le parole di Fernando Siani, giornalista di Amazon Prime e Cronache di Spogliatoio, in esclusiva a Juventusnews24.com



Fernando Siani, giornalista di Amazon Prime e Cronache di Spogliatoio, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: ecco un estratto delle sue parole sulla corsa Scudetto e molto altro.

Proprio durante “L’ascia raddoppia” elencavate delle statistiche molto preoccupanti della Juventus senza Vlahovic in campo…credi che sia davvero insostituibile?

«Che la Juventus non possa fare a meno di Vlahovic mi sembra evidente perché non ha altre punte. Dusan è un giocatore molto forte nonostante quello che si dice in giro. Ora Thiago Motta non può mai fare a meno dell’attaccante serbo: le questioni relative al contratto si dovranno vedere poi in estate».

SIANI – Potessi consigliare un difensore a Giuntoli per gennaio chi sarebbe? Faresti anche qualcosa in attacco?

«Se potessi consigliare un difensore a Giuntoli sarebbe Skriniar perché mi sembra un giocatore insoddisfatto al PSG e ancora giovane che conosce già la Serie A. Non credo che comunque sia facile perché il club parigino non lo regalerà: il mio advice è lui!».

SIANI – La Juventus credi che possa concretamente lottare per la lotta scudetto? Quali sono le favorite?

«Quello che stiamo vivendo è un campionato di Serie A davvero strano. Vista la mole di squadre piazzate in così pochi punti non si può escludere nessuno. La Juventus mi sembra ancora un po’ acerba per puntare alla vittoria finale ma ha dalla sua parte una difesa impenetrabile. Non mi sento comunque di escluderla al 100% vista la classifica così corta».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA A FERNANDO SIANI SU JUVENTUSNEWS24