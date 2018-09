Sicurezza Sirigu: è lui il vice Donnarumma in azzurro

Con Perin panchinaro Juve, il granata pare aver scalato la gerarchia. Gigio è il n°1, ma in caso di bisogno…

Tra Donnarumma, Perin e Sirigu, il portiere granata è l’unico che alle spalle ha un po’ di esperienza internazionale. L’ex estremo difensore del Paris Saint German ha parato e vinto anche in Europa oltre che in Francia, sinonimo di garanzia per Mancini. Il tecnico azzurro ha nella propria testa l’idea di confermare per la gara con­tro il Portogallo Gigio Donna­rumma ma è chiaro che più avanti, a meno di repentini cambiamenti, l’idea legata a Salvatore Sirigu potrebbe rive­larsi piena di concretezza. Una cosa è certa: i 5 anni di Parigi, più l’esperienza spagnola, han­no farcito i guanti del portiere granata di quella euroco­razza che potrebbe venire co­moda. Sempre se Mancio deci­derà di azionare il ventilatore del turnover fra i pali.

L’inizio di campionato per Sirigu, d’altronde, è stato ottimo. Tre gare, ottimi interventi fatti alla prima con la Roma, con l’Inter e pure contro la Spal. Muro. In numeri: contro i giallorossi ha fatto l’80% delle parate in base ai tiri subiti, contro i nerazzurri il 60% e nel match con gli emilia­ni addirittura il 100%. Di rien­tro dall’estero, Sirigu avrebbe potuto cedere alle lusinghe di una squadra già in Champions ma la sua scelta­ Toro ha pre­valso.

La prova del fatto che Sirigu abbia quali­tà, esperienza e anticorpi è rap­presentata dalla media­voto di questo campionato: il miglior n°1 di questo avvio di A è Sor­rentino (7,00) appena dietro, il numero uno granata segue con una media di 6,83 (in tre partite) anticipando Go­mis (6,5) e Consigli (6,33). Insomma, in questa Nations League appena comin­ciata al momento non c’è par­ venza di dualismo (o lotta a tre) in porta ma la possibilità che qualcosa possa poi cambia­re ci sta.