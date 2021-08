Simy Salernitana, è tutto fatto: già fissate le visite mediche

Simy Salernitana, è tutto fatto: già programmate le visite mediche del centravanti nigeriano in uscita dal Crotone

Tutto fatto per Simy alla Salernitana. Il club neopromosso in Serie A ha trovato l’accordo totale con il Crotone e ha definito anche gli ultimi dettagli per il suo arrivo in città.

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, il centravanti nigeriano potrebbe sottoporsi alle visite mediche con il nuovo club già nella giornata di lunedì. Successivamente apporrà la firma sul contratto.