Sinatti (preparatore atletico): «Prima di 15/20 giorni è impossibile tornare in forma»

Francesco Sinatti, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventus News 24. Le sue parole

Francesco Sinatti ha seguito Maurizio Sarri ad Empoli e Napoli in qualità di preparatore atletico e ha parlato a Juventusnews24.com della ripresa degli allenamenti. Queste le sue parole.

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU JUVENTUS NEWS 24

Quanto tempo servirà prima di tornare in forma in vista della ripresa della stagione?

«Penso che anche questo sia un discorso prettamente individuale. Alcuni calciatori, con cilindrate più piccole, riescono a rientrare prima in condizione rispetto ad altri con cilindrate più importanti. Bisogna anche vedere il livello di performance che è stato perso: se è stato perso tanto, servirà più tempo. Credo che prima di 15/20 giorni, comunque, sia impossibile tornare in forma: atleti del genere, in estate, rimangono fermi per circa tre settimane, ora lo stop è durato due mesi…».