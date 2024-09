Sinner VINCE ancora, è SUO lo Us Open: il campione e TIFOSO del Milan trionfa contro Fritz

Jannik Sinner VINCE ancora, è SUO lo Us Open: il campione numero uno al mondo e TIFOSO del Milan trionfa contro Fritz

Jannik Sinner è nella storia (un’altra volta): il tennista italiano, numero uno al mondo vince lo Us Open di New York. Il campione italiano di tennis e grande tifoso del Milan, ha trionfato in finale contro Fritz con un netto 3-0 (6-3, 6-4, 7-5).

Per il numero 1 al mondo si tratta del secondo titolo Slam e il sedicesimo nella sua già grande carriera. Jannik Sinner diventa anche il primo tennista italiano a vincere lo Us Open.