Siviglia, la rivelazione di Ceijas: «Kvara era a un passo, ma poi…»

Le parole di Pablo Ceijas, intermediario di mercato spagnolo, del possibile trasferimento di Kvaratskhelia in Spagna

Pablo Ceijas ha svelato un retroscena su Khvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli.

PAROLE – «È successo qualche anno fa, molto prima della sua esplosione. Ora, a 22 anni, è destinato a diventare una stella alla pari di Messi, Mbappé e Haaland ed è cercato da tutti, al punto da essere paragonato a Maradona. Si parlava di Valencia, Levante e Siviglia: era stato proposto per circa 6 milioni di euro. Fu molto vicino agli andalusi ma Monchi lo bocciò, perché nella sua posizione la squadra era coperta. Oggi vale 100 milioni di euro e potrebbe giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. Penso però che finirà per giocare in Premier, solo i club inglesi possono pagare quei soldi».