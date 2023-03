Siviglia, Monchi: «É un momento difficile per la squadra»

Le parole di Monchi, ds del Siviglia, sul momento molto difficile degli andalusi, in piena zona retrocessione

Il Siviglia naviga in cattive acque, al 17° posto in classifica nella Liga a pari punti con l’Almeria diciottesimo. Il ds degli andalusi, Monchi, ha parlato del momento difficile della serata. Di seguito le sue parole.

«È un momento difficile, molto complicato, in cui è tremendamente difficile trovare qualche spiraglio a cui aggrapparsi per cambiare le sensazioni interne che ho. È tempo di alzarsi e provare a capovolgere la situazione. È il momento più negativo e complicato che ho mai vissuto da direttore sportivo del Siviglia. Non c’è altra scelta che guardare avanti e prendere forza. Dobbiamo ribaltare una situazione critica in cui ci siamo trovati a causa dei nostri stessi errori. Sto soffrendo più di quanto augurerei al mio peggior nemico. Sono momenti molto duri, ma è ora di rialzarsi»