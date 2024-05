Skov Olsen: «Se fossi arrivato al BOLOGNA l'anno scorso mi sarei DIVERTITO di più. Il calcio di SINISA...»

L’ex ala offensiva del Bologna Skov Olsen ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra rossoblu

Skov Olsen, ex ala offensiva del Bologna, ha voluto parlare da Gianluca Di Marzio di quello che è stato il percorso dei rossoblu.

«Non è stato facile per me a Bologna e sono felice di essere venuto qui dove ho già segnato una valanga di gol e messo due titoli in bacheca. Il Bologna di allora e il Bruges di adesso hanno stili di gioco opposti. A Bologna sono cresciuto come calciatore e in personalità ma mi mancava giocare un calcio offensivo. Il loro calcio non faceva per me come dimostra il fatto che segnavo pochissimo. A me piace giocare un calcio all’attacco esattamente come sta facendo… il Bologna adesso. Il calcio di Thiago Motta è davvero bello da vedere ma non rimpiango lo stesso essermene andato. Poi con tutto il rispetto, l’obiettivo primario del Bologna non è vincere il campionato tutti gli anni come invece accade al Bruges. E io punto proprio a questo: voglio collezionare titoli»