Skriniar Fenerbahçe, è ufficiale: l’ex difensore dell’Inter raggiunge Mourinho! Il comunicato del club

Skriniar Fenerbahçe, è ufficiale: l’ex difensore dell’Inter e del PSG raggiunge Josè Mourinho! Il comunicato del club turco

Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, ha oggi concluso la sua avventura al Paris Saint-Germain e si trasferirà in prestito al Fenerbahçe. L’operazione è stata confermata dal club turco tramite un comunicato ufficiale, in cui si afferma che lo slovacco rimarrà al Fenerbahçe fino al termine della stagione 2024-2025.

Ailemize hoş geldin Milan Skriniar 💛💙



Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Slovak stopere… pic.twitter.com/AX6PndIPl9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2025

Il Fenerbahçe ha dimostrato un grande interesse per Skriniar già da settimane, e l’arrivo dell’ex Inter coincide con la ricerca di un difensore centrale da parte della squadra di Mourinho. Skriniar è pronto a mettere in mostra le proprie qualità nella Süper Lig turca.