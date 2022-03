Skriniar: «Contento di confrontarmi contro Haaland»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Slovacchia della partita contro la Norvegia di Haaland

Intervistato da sportnet.sme.sk, Milan Skriniar, ha parlato dal ritiro della Slovacchia in vista del match contro la Norvegia:

«La Norvegia è una squadra molto organizzata, gioca un calcio di forza. Ha un pressing forte e automatizzato, in difesa provano a impedire agli avversari di giocare. Ci siamo preparati in allenamento, sono convinto che possiamo farcela. La squadra funziona bene, ha un bel gioco e ci troviamo bene fuori dal campo. Abbiamo analizzato l’avversario, lo staff ci ha fatto capire come si presentano. Dobbiamo gestire il loro pressing per tutti i novanta minuti, mettendo dentro quello che abbiamo fatto in allenamento. Sfidare Erling Haaland? Sono contento, voglio sempre confrontarmi con i migliori. Non ho mai giocato contro di lui, è uno dei migliori attaccanti al mondo».