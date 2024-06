Champions League, arriva la DECISIONE di Sky sulle partite in CHIARO: scelta a SORPRESA sulle italiane

La decisione di Sky Sport sulle partite trasmesse in chiaro nella prossima Champions League 2024/2024. I dettagli

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Sky Sport avrebbe deciso di trasmettere in chiaro la migliore partita di ogni turno di Champions League per il trienno 2024-2027. La sfida in questione sarà quindi visibile su Tv8.

Un palinsesto da cui verranno completamente escluse le squadre italiane (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna), che resteranno un’esclusiva degli abbonati. Stesso discorso anche per l Europa League.