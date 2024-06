Slovacchia, Calzona SICURO: «Non ci accontentiamo, VOGLIAMO i quarti»

Le parole di Francesco Calzona, ct della Slovacchia, nel post partita della gara degli Europei contro la Romania

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della partita degli Europei contro la Romania.

PAROLE – «Sono felice di progredire e felice della prestazione, è stata una grande performance. Qualsiasi avversario che affronteremo adesso sarà difficile. Siamo arrivati ​​agli ottavi e vogliamo arrivare ai quarti di finale per i nostri tifosi. Volevamo vincere il girone per arrivare primi e abbiamo fatto bene per gran parte della partita. La Romania è una squadra forte e mi piace come gioca. Non abbiamo preso rischi alla fine, anche l’1-1 è un buon risultato per noi. Abbiamo mancato un secondo gol per essere completamente soddisfatti, ma siamo comunque contenti. Il sorteggio è decisamente piacevole, dopotutto significa il passaggio».