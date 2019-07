Barcellona, cortesie social con l’Ajax: gli auguri speciali a Frenkie De Jong

Che Frenkie De Jong se ne sarebbe andato al Barça (per 75 milioni) lo si sapeva già a gennaio. È forze per questo che l’Ajax e i suoi tifosi stanno dimostrando una così grande gratitudine al giocatore: prima con l’incredibile standing ovation alla Cruiff Arena e ora con qualcosa di ancor più inaspettato.

Un intero autobus dedicato al campione ora sta circolando per le vie di Barcellona, come testimonia la didascalia del tweet. Ecco l’incredibile gesto.

Hi, @FCBarcelona! 🙋‍♂️

He’s already making turns in your city. 👀

Good luck, @DeJongFrenkie21! #ForTheFuture pic.twitter.com/iSE351FF8Z

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 5, 2019