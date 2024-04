Inter, nuovi contatti con Oaktree, salta l’accordo con Pimco?

Nuove notizie sul futuro societario dell’Inter: nonostante l’accordo raggiunto con il fondo Pimco, si riaprono i contatti con Oaktree

Potrebbero arrivare dei clamorosi colpi di scena per il futuro societario dell’Inter, dopo le notizie di sabato scorso relative ad un accordo trovato da Steven Zhang con il fondo Pimco per un nuovo rifinanziamento. Stando a quanto riferito dal portale Bloomberg, il proprietario dei nerazzurri avrebbe avviato dei contatti paralleli per il rifinanziamento del prestito, sia con Oaktree che con Pacific Investment Management Co.

I colloqui con Pimco, dunque, sono ancora in corso e potrebbero concludersi senza un accordo. Con Oaktree si cerca di ritrattare, con un tasso più elevato rispetto all’originale. Intanto i diretti interessati si rifiutano di commentare.

