Solari carica il Real: «Roma? Faremo partita degna della Champions»

Le parole di mister Solari alla vigilia della sfida di Champions League tra la Roma e il Real Madrid allo Stadio Olimpico

Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League in programma martedì sera allo Stadio Olimpico contro la Roma: «Dobbiamo fare una partita degna della Champions League, all’altezza di questa competizione, così come facciamo sempre. Sembra facile ma non lo è. Il ko con l’Eibar ha fatto male, è stato un colpo duro ma ce lo siamo messi alle spalle. Cercheremo di migliorare quello che c’è da fare ma pensiamo ora alla prossima partita, il Real quando cade si rialza sempre, per questo è la squadra più vincente della storia».

Tra i tanti temi toccati dall’allenatore del Real Madrid in sala stampa c’è anche l’affare Sergio Ramos rivelato dalle pagine di Football Leaks: «Ramos è un simbolo del Real, del calcio e dello sport ed è un uomo onesto. E’ dovere di tutti proteggerlo, anche dei media, se si pubblicano delle cose non vere allora tutti facciamo un passo indietro. La verità non è opinabile quando c’è in ballo l’onore di una persona». Insieme a Solari ha parlato il difensore Dani Carvajal: «Vogliamo il primo posto nel girone e siamo qui per dimostrarlo. Bisogna tirare fuori gli attributi».