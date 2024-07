Sommer Svizzera, questa volta ai rigori non fa la differenza: 5 su 5

La svizzera esce ai calci di rigore contro l’Inghilterra, che li segna tutti: si incrina la fama da pararigori di Sommer?

La Svizzera esce dagli Europei contro l’Inghilterra: decisivi i calci di rigore, dove pesa l’errore di Akanji e la precisione degli inglesi, che infilano per cinque volte alle spalle di Sommer.

Proprio il portiere svizzero era considerato un’arma in più in caso di penalty: la sua fama da pararigori lo precedeva, ma a differenza degli scorsi europei – quando aveva fermato Mbappé – a questo giro non lo ha aiutato. Solo in una occasione ha intuito, senza riuscire a fermarlo, il penalty degli inglesi.