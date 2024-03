Sorteggi Champions: quali finali già viste si potranno avere a Wembley?

Tutte le curiosità dopo il sorteggio dei quarti di finali della Champions League 2023/2024. I dettagli in merito

Alla luce del sorteggio dei quarti di finale di Champions League e del relativo tabellone, ci sarà la possibilità che a Wembley vada in scena una finale già vista? Ecco quali sono.

1) Bayern-Atletico Madrid. Incrocio lontano, che risale al 1974. Vinsero i tedeschi in una doppia finale; la prima finì in pareggio, la ripetizione si concluse con un netto 4-0.

2) Real Madrid-Atletico Madrid. Il grande classico degli anni 10, andato in scena nel 2014 e nel 2016. Hanno vinto sempre i blancos, non senza fatica. Una volta ai supplementari (ed è stata la mitica Decima); un’altra ai rigori.

3) Bayern-Borussia Dortmund. La finale tutta tedesca risale al 2013 e ha visto la formazione di Monaco prevalere 2-1.

4) Bayern-Psg. L’ultimo atto della Champions ridotta causa Covid. A decidere, l’ex Juve Kingsley Coman

5) Barcellona-Arsenal. La grande epopea del Barcellona dei tiki-taka ha il suo inizio qui, nel 2006.