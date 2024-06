Sottil, DECISIONE CLAMOROSA dell’allenatore: LASCIA SUBITO la Salernitana, cosa è successo

Salernitana, DECISIONE CLAMOROSA di Sottil: lascia SUBITO IL CLUB, cosa è successo nelle ultime ore

Ha del clamoroso quanto sta succedendo in casa della Salernitana. Come riportato da Gianluca di Marzio, dopo la mancata cessione alla Brera Holding, Sottil ha deciso di lasciare subito il club.

I contratti del suo staff non sono ancora stati pagati e, il progetto, ha preso un forte ridimensionamento. Già domani sono attese le dimissioni dell’allenatore ex Udinese. Discorso diverso, invece, per Petrachi, che dovrebbe rimanere.