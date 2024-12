Sottil: «Non molliamo e ci speriamo sempre fino all’ultimo minuto; reazione da grande squadra»

Le parole di Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola in trasferta contro la Juve

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina con la Juve. Di seguito le sue parole.

«Noi ci speriamo sempre, giochiamo fino al 90′. Abbiamo fatto una grande partita, la reazione è stata da grande squadra. È un grande punto. Ora ricarichiamo le pile per le prossime partite. A prescindere dal gol la squadra ha fiducia. I ko fanno parte del percorso, sono contentissimo per me e per la squadra. Non molliamo».