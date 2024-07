La Roma è sempre più vicina a Matias Soulé della Juve: ecco cosa manca per convincere i bianconeri alla cessione

Soulé è sempre più vicino alla Roma, ma manca ancora qualcosa per arrivare ai 35 milioni richiesti dalla Juve tra parte fissa, bonus e percentuale di futura rivendita. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

In questo momento l’argentino è in ritiro in Germania con la Juve, ma attende il via libera per anticipare il rientro in Italia e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso.