Terremoto in Spagna, arrestato il capitano dell’Elche Josan Ferrández: l’accusa è di violenza domestica dopo la denuncia della compagna

Una bufera giudiziaria e mediatica travolge il calcio spagnolo. Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale Información, Josan Ferrández, esperta ala e capitano dell’Elche — club che milita nella prima divisione spagnola — è stato arrestato con l’accusa di presunte violenze nei confronti della compagna.

L’imputazione nasce in seguito alla formale denuncia presentata dalla donna, con la quale il calciatore ha due figli e da cui si sta attualmente separando. Un quadro indiziario delicato che ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine e della magistratura valenciana.

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Le accuse e i dettagli della denuncia

In base a quanto emerso dalle indiscrezioni giornalistiche, la documentazione consegnata agli inquirenti dalla compagna conterrebbe prove fotografiche rilevanti, tra cui immagini che ritraggono evidenti ematomi e lividi riportati sul corpo. Oltre al materiale fotografico, la denuncia include diversi messaggi di testo dal contenuto umiliante e minatorio inviati dall’atleta.

Nella mattinata di oggi, il calciatore spagnolo classe 1989 — veterano del club valenciano con un lungo passato nelle categorie superiori del calcio iberico — è stato trasferito presso il tribunale di Orihuela, nella Comunità Valenciana. La struttura giudiziaria è specializzata nella gestione dei reati legati alla violenza contro le donne ed è chiamata a valutare la posizione del tesserato dell’Elche.

La posizione del club e la fase di separazione

La vicenda giunge in un momento particolarmente complesso della vita privata dell’ala dell’Elche, impegnato con la compagna in un delicato processo di separazione legale.

L’arresto del capitano rappresenta un duro colpo per la società spagnola, chiamata ora a gestire una situazione extracampo di estrema gravità. Nelle prossime ore sono attesi eventuali sviluppi processuali e comunicati ufficiali da parte dell’Elche in merito alla posizione e al futuro societario del giocatore.