Spagna-Egitto: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stade de la Beaujoire l’incontro delle Olimpiadi Spagna-Egitto: le ultime di formazioni con orario e dove vederla in tv

Allo Stade de la Beaujoire di Nantes va in scena la partita delle Olimpiadi Spagna-Egitto, terzo turno del gruppo C. Le due squadre hanno rispettivamente 6 e 4 punti in classifica e si giocano il primo posto nel girone. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Sanchez, Cubarsí, Eric García, Miranda; Barrios, Baena; Sergio Gomez, Fermin Lopez, Oroz, Sergio Gomez; Abel Ruiz. Ct. Denia.

EGITTO (4-3-3): Hamza Alaa; El Debes, Abdelmaguid, Fayed, Eid; Shehata, Elneny, Atef; Zizo, Faisal, Adel. Ct. Micale.

Orario e dove vederla in tv

Spagna-Egitto si gioca alle ore 15:00 di martedì 30 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su Sky Go, Discovery + e Dazn.