Spagna-Francia, Bizzotto senza voce per la telecronaca sulla Rai

L’episodio durante la telecronaca Spagna-Francia, con i problemi per il telecronista Stefano Bizzotto sulla Rai

Problemi per il telecronista della Rai Stefano Bizzotto durante la partita tra Spagna-Francia, valida per la semifinale degli Europei. Il giornalista è infatti praticamente senza voce.

Un problema che lo sta costringendo ad uno sforzo extra, così come per Daniele Adani. Vedremo come riuscirà a continuare, in una partita ricca di emozioni e spettacolo. La speranza, per lui, è che quantomeno non si debba andare ai supplementari.