Spagna-Francia Under 19: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Stasera andrà in scena la finalissima del campionato europeo Under 19 tra Spagna e Francia. Ecco dove vederla

Al Windsor Park di Belfast andrà in scena questa sera alle ore 20:00 la partita tra Spagna-Francia Under 19, valevole per la finalissima degli Europei di categoria. L’Italia è stata eliminata in semifinale proprio dalle Furie Rosse ai tempi supplementari. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SPAGNA UNDER 19 (4-3-3): Raul Jimenez; Perea, Keddari, Gasiorowski Julio Diaz; Belid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Diao.

FRANCIA (4-3-3): Bengui-Joao; Kumbedi, Gomis, Jacquet, Soumahoro; Atangana, Mayulu, Benama; Michal, Ngoura, Bouabre.

Orario e dove vederla in tv

Spagna-Francia Under 19 si gioca alle ore 20:00 di domenica 28 luglio. La gara non verrà trasmessa in chiaro su televisione bensì in streaming: vi basterà iscrivervi gratuitamente al sito della UEFA.