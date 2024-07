Spagna, Joselu avvisa Kroos: «Venerdì sarà la sua ULTIMA PARTITA, ma dovremo stare attenti a lui. Rodri? Nel suo ruolo è il migliore del mondo»

Le parole di Joselu, attaccanti del Real Madrid e della Spagna, in vista del quarto di finale contro la Germania di Toni Kroos

Venerdì alle 18.00 si gioca il quarto di finale tra Spagna-Germania, una specie di finale anticipata di Euro 2024: di seguito le parole di Joselu in conferenza stampa.

GERMANIA E KROOS – «Affrontiamo una grande squadra. Per noi è molto importante vincere per qualificarsi, dobbiamo credere in noi stessi e non guardare ai giocatori delle altre squadre. Per quanto riguarda Toni, credo che venerdì sarà la sua ultima partita… È fondamentale per la Germania e lo è stato per il Real Madrid, dobbiamo stare attenti con lui».

RODRI – «Nel suo ruolo è il migliore al mondo. È essenziale per il nostro gioco».

PANCHINARI – «Essendo 26 sappiamo che non tutti possiamo giocare. Arriverà il momento per tutti, siamo tutti importanti».