Spagna-Inghilterra, Di Canio ATTACCA Yamal: «In finale TROPPO timido, QUESTA cosa ha fatto la differenza»

Le parole di Paolo Di Canio, ex attaccante, sulla finale degli Europei tra Spagna ed Inghilterra. I dettagli

Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport nel post partita di Spagna-Inghilterra degli Europei.

SPAGNA – «Alla fine ha creato diverse palle gol. Oggi Yamal timido, poteva chiudere prima la gara. Alla fine però la Spagna, anche con i cambi, ha chiuso la situazione. Morata per me poteva rimanere più in campo, ma sull’ultima palla arriva arriva Oyarzabal e fa gol».

INGHILTERRA – «Sentivano di esserci vicini, spingevano e recuperavano palla alta. C’era il pubblico che spingeva, ma poi alla fine di nuovo dalla parte destra dell’Inghilterra con determinazione Cucurella ha messo in mezzo la palla per il gol. Salvataggio di Olmo alla fine? E’ un gol fatto».