Spagna-Italia, Roncone: «SCAMACCA ha l’occasione della vita per convincere SPALLETTI. Chi c’è più forte di LUI?»

L’analisi di Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, sul ruolo di Scamacca in Spagna-Italia

Con una lettera aperta, il giornalista Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera si è rivolto a uno dei possibili grandi protagonisti di Spagna-Italia: Gianluca Scamacca. Ecco come si conclude il lungo messaggio rivolto al giocatore:

«Sappiamo com’è andata. Non ti ha convocato per la tournée negli Stati Uniti, ha tirato fuori la storia della pigrizia (e, anche in questa vigilia, parlando di Morata, ha fatto una nuova allusione), tu hai raccontato che l’esclusione ti ha fatto finire dallo psicologo, però poi hai chiuso bene la stagione con l’Atalanta, e lui, il cittì, ha capito che gente tanto più forte di Scamacca, a cui affidare la 9, non ce n’è. Punto. La scena è questa. Adesso dipende solo da te. Allora: che vuoi fare?»