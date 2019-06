Spagna Under 21, gli incredibili numeri di Fabian Ruiz

Fabian Ruiz sta facendo la differenza con la Spagna Under 21. Ha statistiche impressionanti in questa prima parte dell’Europeo

Il Girone A degli Europei Under si è concluso, con Fabian Ruiz che è stato il trascinatore della Spagna. Oltre al gol e ai due assist, i numeri certificano lo straordinario rendimento del talento del Napoli di Ancelotti.

Ruiz effettua 4.5 passaggi chiave ogni 90′: in pratica, in ogni partita fa tirare in porta un compagno per più di 4 volte. Inoltre, azzecca 105 passaggi ogni 90′. E’ il principale leader tecnico della formazione iberica.