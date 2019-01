Il CT della Nazionale Italiana, Mancini, era presente per il match tra Spal e Bologna per seguire Lazzari e non solo: ecco gli altri nomi

Con Roma–Torino di ieri pomeriggio, è ufficialmente tornato il campionato di Serie A dopo la sosta invernale. Con l’inizio del girone di ritorno si incomincia a pensare anche ai prossimi impegni della Nazionale Italiana che ritornerà in campo il 23 marzo contro la Finlandia per le qualificazioni ad euro 2020. Ed è per tale motivo che il CT della Nazionale, Roberto Mancini, vuole iniziare a capire quali potrebbero esser gli interpreti dei prossimi impegni e per delineare già un quadro dei possibili convocati. A questo proposito, Mancini si è presentato quest’oggi allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara dove era in programma la sfida salvezza tra Spal e Bologna. Un’occasione questa per poter visionare diversi giovani talenti italiani, Lazzari su tutti. Ma non solo. Mancini, nel corso della partita, ha potuto prender nota anche di altri nomi tra cui Bonifazi della Spal e Sansone e Orsolini del Bologna. L’ex Sassuolo, Sansone, è da poco ritornato in Italia e si spera possa ritornare sui livelli di qualche anno fa.