Spal-Chievo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Spal-Chievo, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Ad aprire la domenica della 16° giornata di Serie A saranno due formazioni in cerca di una vittoria che, per i padroni di casa, la SPAL, non arriva da quasi due mesi (in trasferta contro la Roma) mentre per gli ospiti non è ancora arrivata. Dopo un inizio scoppiettante, in grado di far sognare in grande i tifosi, la formazione di Semplici è caduta in un vortice negativo dal quale non è ancora riuscita a rialzarsi: reduci dal pareggio contro il Genoa, 15 sono i punti accumulati dai ferraresi, a quattro punti dalla zona retrocessione. Discorso a parte, invece, merita il Chievo che, dopo la penalizzazione e l’inizio terribile, con Di Carlo è riuscita parzialmente a rialzarsi, conquistando quattro pareggi consecutivi conquistati anche con squadre di altissima classifica come Lazio e Napoli. Uno scontro, in tutto e per tutto, cruciale per la salvezza che potrà rivelare molto in prospettiva futura: con un ulteriore risultato negativo, gli ospiti affonderebbero irrimediabilmente rischiando di finire in un tunnel dal quale potrebbe essere difficile uscire. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Spal-Chievo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Spal-Chievo: formazioni ufficiali

Spal-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Qui SPAL. Con l’obiettivo di sfruttare una ghiotta occasione per ritornare a una vittoria che manca dallo scorso 20 ottobre, Semplici, contro una diretta concorrente alla salvezza, sembra orientato a schierare la formazione tipo, con il classico 3˗5˗2. Contro il Chievo, il tecnico recupererà Cionek, pronto a partire titolare insieme a Vicari e Felipe. A centrocampo, spazio al solito Schiattarella, destinato a vincere il ballottaggio con Valdifiori. Pochi dubbi in avanti con Antenucci e Petagna duo titolare.

Qui Chievo. Forte dei quattro risultati utili consecutivi conquistati con l’avvento di Di Carlo, i clivensi sono alla ricerca di una vittoria che, in questa stagione, non è ancora arrivata. Il tecnico sembra intenzionato a proporre un 4˗3˗1˗2 con Birsa in posizione da trequartista, dietro al duo Stepinski˗Pellissier, in vantaggio su Meggiorini. A centrocampo, spazio a Giaccherini˗Hetemaj, sostenuti da Radovanovic. In difesa infine, la linea davanti a Sorrentino, sarà composta dal quartetto Cacciatore, Bani, Rossettini e Barba.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic Savic, Poluzzi, Simic, Bonifazi, Djourou, Dickmann, Fares, Everton, Valdifiori, Valoti, Viviani, Paloschi, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2) : Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Birsa; Stepinski, Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Cesar, Jaroszynski, Tanasijevic, Kiyine, Burruchaga, Grubac, Meggiorini, Leris, Obi, Djordjevic.. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Spal-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Spal-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.