Nazionale, le convocazioni di Mancini escludono Andrea Petagna dall’Italia: non sono bastati 16 gol in Serie A per il CT

La lista dei 33 convocati dell’Italia di Mancini è arrivata: tra prime chiamate e speciali ritorni, figura l’assenza di qualcuno che la Nazionale l’aveva chiamata a gran voce: Andrea Petagna. Il bomber della Spal, ha concluso il campionato a quota 16 gol: è stato l’unico italiano under 25 ad entrare in top 10. Sorprende la decisione di Mancini che sui meriti era stato abbastanza chiaro: «In Nazionale chiamo per meritocrazia».

Ora, guarderà le partite contro Bosnia e Grecia da casa, dopo aver conquistato una grande salvezza con la sua Spal. Petagna lo sa bene: «che L’età è dalla mia parte, sono un 1995. So che avrò i requisiti giusti per l’Azzurro». Sarà per la prossima volta, Andrea.