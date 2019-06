Dopo i segnali positivi tra Spal e Semplici, la trattativa per la conferma rallenta. Intanto, i ferraresi si tutelano e cercano un piano B

La trattativa per la conferma di Leonardo Semplici sulla panchina della Spal ha subito un rallentamento. Il tecnico non ha offerto certezze al ds Vagnati. La società, come riporta Tuttomercatoweb.com, cerca un piano B.

Qualora Semplici dovesse salutare, potrebbe essere Ivan Juric il sostituto. La Spal ha contattato a titolo informativo l’ex Genoa, ma dà la precedenza all’attuale allenatore spallino.